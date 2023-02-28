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Феоктист Романов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

31.12.1857

Дата смерти

19.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1857

Отец: Овсянкин Роман Фёдоров

Мать: Акилина Гаврилова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Екатерина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1880

Дочь: Анастасия Феоктистова

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1882

Сын: Николай Феоктистов

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1885

Дочь: Фёкла Феоктистова

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1888

Сын: Василий Феоктистов

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Шавлов Тимофей Феоктистов

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
19.03.1893
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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