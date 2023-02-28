Феоктист Романов
Место рождения
Дата рождения31.12.1857
Дата смерти19.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1857
Отец: Овсянкин Роман Фёдоров
Мать: Акилина Гаврилова
Бракосочетание
28.01.1879
Жена: Екатерина Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1880
Дочь: Анастасия Феоктистова
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
Рождение ребёнка
04.12.1882
Сын: Николай Феоктистов
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
Рождение ребёнка
24.05.1885
Дочь: Фёкла Феоктистова
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
Рождение ребёнка
27.02.1888
Сын: Василий Феоктистов
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
Рождение ребёнка
19.01.1891
Сын: Шавлов Тимофей Феоктистов
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
Смерть
19.03.1893
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище