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Екатерина Фёдорова

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: ?

Мать: ?

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Феоктист Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1880

Дочь: Анастасия Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Романов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1882

Сын: Николай Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Романов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1885

Дочь: Фёкла Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Романов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1888

Сын: Василий Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Романов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Шавлов Тимофей Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Романов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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