Екатерина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1879
Муж: Феоктист Романов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1880
Дочь: Анастасия Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Романов
Рождение ребёнка
04.12.1882
Сын: Николай Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Романов
Рождение ребёнка
24.05.1885
Дочь: Фёкла Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Романов
Рождение ребёнка
27.02.1888
Сын: Василий Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Романов
Рождение ребёнка
19.01.1891
Сын: Шавлов Тимофей Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Романов
Смерть
Неизвестно