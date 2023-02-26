Николай Феоктистов
Место рождения
Дата рождения04.12.1882
Дата смерти11.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1882
Отец: Феоктист Романов
Мать: Екатерина Фёдорова
Бракосочетание
14.02.1905
Жена: Анастасия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1907
Сын: Афанасий Николаев
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Георгий (Григорий) Николаев
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Смерть
11.09.1913