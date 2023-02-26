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Николай Феоктистов

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

04.12.1882

Дата смерти

11.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1882

Отец: Феоктист Романов

Мать: Екатерина Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1905

Жена: Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Афанасий Николаев

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Георгий (Григорий) Николаев

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
11.09.1913
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

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