Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Васильева

Анастасия Васильева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Василий Ефимов

Мать: Акилина Лукьянова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1905

Муж: Николай Феоктистов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Афанасий Николаев

Отец ребёнка: Николай Феоктистов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Георгий (Григорий) Николаев

Отец ребёнка: Николай Феоктистов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1915

Дочь: Варвара (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.