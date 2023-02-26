Анастасия Васильева
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Василий Ефимов
Мать: Акилина Лукьянова
Бракосочетание
14.02.1905
Муж: Николай Феоктистов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1907
Сын: Афанасий Николаев
Отец ребёнка: Николай Феоктистов
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Георгий (Григорий) Николаев
Отец ребёнка: Николай Феоктистов
Рождение ребёнка
27.11.1915
Дочь: Варвара (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно