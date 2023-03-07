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Акилина Лукьянова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.05.1847

Дата смерти

03.05.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1847

Отец: Лука (Лукьян) Ерофеев

Мать: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Рождение ребёнка
23.01.1875

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1876

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1879

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1880

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1883

Сын: Матрахов Ефим Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1886

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1888

Дочь: Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефимов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимов

Смерть
03.05.1907
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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