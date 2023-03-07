Акилина Лукьянова
Место рождения
Дата рождения29.05.1847
Дата смерти03.05.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1847
Отец: Лука (Лукьян) Ерофеев
Мать: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
23.01.1875
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
08.05.1876
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
01.02.1879
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
08.06.1880
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
08.03.1883
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
18.01.1886
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
10.12.1888
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ефимов
Смерть
03.05.1907