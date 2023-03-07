Евдокия (Федосова)
Место рождения
Дата рождения23.02.1819
Дата смерти04.06.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1819
Отец: Федот (Феофилакт) Семёнов
Мать: Пелагия Евдокимова
Бракосочетание
10.11.1835
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.10.1837
Дочь: Анастасия Лукина
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Рождение ребёнка
18.09.1839
Дочь: Ефросинья Лукьянова
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Рождение ребёнка
13.08.1842
Сын: Михей Лукьянов
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Рождение ребёнка
30.10.1843
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Рождение ребёнка
06.03.1846
Сын: Алексей Лукьянов
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
д.Тюльки вотчины г. Лидовых Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847
Дочь: Акилина Лукьянова
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Рождение ребёнка
12.07.1850
Дочь: Марина Лукьянова
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Рождение ребёнка
08.05.1852
Сын: Пётр (Лукьянов)
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Рождение ребёнка
08.06.1854
Дочь: Акилина мл.
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Рождение ребёнка
16.04.1857
Дочь: Александра Лукьянова
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Рождение ребёнка
01.07.1858
Дочь: Мария (Лукьянова)
Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев
Смерть
04.06.1891
Причина смерти: от натуральной