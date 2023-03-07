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Евдокия (Федосова)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.02.1819

Дата смерти

04.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1819

Отец: Федот (Феофилакт) Семёнов

Мать: Пелагия Евдокимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1835

Муж: Лука (Лукьян) Ерофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.10.1837

Дочь: Анастасия Лукина

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1839

Дочь: Ефросинья Лукьянова

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1842

Сын: Михей Лукьянов

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1843

Сын: Ерашков Еремей Лукьянов

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1846

Сын: Алексей Лукьянов

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

д.Тюльки вотчины г. Лидовых Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847

Дочь: Акилина Лукьянова

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1850

Дочь: Марина Лукьянова

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1852

Сын: Пётр (Лукьянов)

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1854

Дочь: Акилина мл.

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1857

Дочь: Александра Лукьянова

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1858

Дочь: Мария (Лукьянова)

Отец ребёнка: Лука (Лукьян) Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
04.06.1891
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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