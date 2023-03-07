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Акилина мл.

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.06.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1854

Отец: Лука (Лукьян) Ерофеев

Мать: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.05.1874

Муж: Антоний Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Демидова-Колбатова Ксения Антонова

Отец ребёнка: Антоний Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1880

Дочь: Варвара Антонова

Отец ребёнка: Антоний Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1883

Сын: Евдоким Антонов

Отец ребёнка: Антоний Григорьев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1886

Сын: Емельян Антонов

Отец ребёнка: Антоний Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1887

Сын: Николай Антонов

Отец ребёнка: Антоний Григорьев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1890

Сын: Нил Антонов

Отец ребёнка: Антоний Григорьев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Колбатова Мария Антонова

Отец ребёнка: Антоний Григорьев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1893

Дочь: Анастасия Антониева

Отец ребёнка: Антоний Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1896

Сын: Иоанн Антонов

Отец ребёнка: Антоний Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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