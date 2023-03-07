Акилина мл.
Место рождения
Дата рождения08.06.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1854
Отец: Лука (Лукьян) Ерофеев
Мать: Евдокия (Федосова)
Бракосочетание
12.05.1874
Муж: Антоний Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Демидова-Колбатова Ксения Антонова
Отец ребёнка: Антоний Григорьев
Рождение ребёнка
30.11.1880
Дочь: Варвара Антонова
Отец ребёнка: Антоний Григорьев
Рождение ребёнка
27.07.1883
Сын: Евдоким Антонов
Отец ребёнка: Антоний Григорьев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1886
Сын: Емельян Антонов
Отец ребёнка: Антоний Григорьев
Рождение ребёнка
20.07.1887
Сын: Николай Антонов
Отец ребёнка: Антоний Григорьев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1890
Сын: Нил Антонов
Отец ребёнка: Антоний Григорьев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Колбатова Мария Антонова
Отец ребёнка: Антоний Григорьев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1893
Дочь: Анастасия Антониева
Отец ребёнка: Антоний Григорьев
Рождение ребёнка
12.11.1896
Сын: Иоанн Антонов
Отец ребёнка: Антоний Григорьев
Смерть
Неизвестно