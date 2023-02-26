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Колбатова Мария Антонова

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Антоний Григорьев

Мать: Акилина мл.

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.04.1912

Муж: Колбатов (колботов) Павел Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
21.12.1913

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Колбатов (колботов) Павел Харитонов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1916

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Колбатов (колботов) Павел Харитонов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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