Колбатова Мария Антонова
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Антоний Григорьев
Мать: Акилина мл.
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.04.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
21.12.1913
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Колбатов (колботов) Павел Харитонов
Рождение ребёнка
10.06.1916
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Колбатов (колботов) Павел Харитонов
Смерть
Неизвестно