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Варвара Антонова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1880

Отец: Антоний Григорьев

Мать: Акилина мл.

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.08.1903

Муж: Дмитрий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1904

Сын: Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1907

Дочь: Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Георгий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

Рождение ребёнка
15.04.1910

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1912

Дочь: Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1913

Сын: Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1914

Сын: Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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