Варвара Антонова
Место рождения
Дата рождения30.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1880
Отец: Антоний Григорьев
Мать: Акилина мл.
Бракосочетание
24.08.1903
Муж: Дмитрий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1904
Сын: Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1905
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1907
Дочь: Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Сын: Георгий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
15.04.1910
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1912
Дочь: Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1913
Сын: Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1914
Сын: Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно