Николай Антонов
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887
Отец: Антоний Григорьев
Мать: Акилина мл.
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1912
Жена: Мелания Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Феодосия Николаева
Мать ребёнка: Мелания Васильева
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно