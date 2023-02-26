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Николай Антонов

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1887

Отец: Антоний Григорьев

Мать: Акилина мл.

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1912

Жена: Мелания Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Феодосия Николаева

Мать ребёнка: Мелания Васильева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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