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Феодосия Николаева

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.05.1914

Дата смерти

14.04.1916

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1914

Отец: Николай Антонов

Мать: Мелания Васильева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.04.1916
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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