Феодосия Николаева
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.05.1914
Дата смерти14.04.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1914
Отец: Николай Антонов
Мать: Мелания Васильева
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.04.1916
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище