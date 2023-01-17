(Зубкова) Мелания Васильева
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Зубков Василий Акимов
Мать: Зубкова Пелагея Матвеева
Бракосочетание
07.10.1912
Муж: Николай Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Феодосия Николаева
Отец ребёнка: Николай Антонов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно