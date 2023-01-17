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(Зубкова) Мелания Васильева

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Зубков Василий Акимов

Мать: Зубкова Пелагея Матвеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1912

Муж: Николай Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Феодосия Николаева

Отец ребёнка: Николай Антонов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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