Лука (Лукьян) Ерофеев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти13.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1821
Отец: Ерофей (Дорофей) Антипов
Мать: Анастасия (Петрова)
Бракосочетание
10.11.1835
Жена: Евдокия (Федосова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.10.1837
Дочь: Анастасия Лукина
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
18.09.1839
Дочь: Ефросинья Лукьянова
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
13.08.1842
Сын: Михей Лукьянов
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
30.10.1843
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
06.03.1846
Сын: Алексей Лукьянов
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
д.Тюльки вотчины г. Лидовых Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847
Дочь: Акилина Лукьянова
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
12.07.1850
Дочь: Марина Лукьянова
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
08.05.1852
Сын: Пётр (Лукьянов)
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
08.06.1854
Дочь: Акилина мл.
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
16.04.1857
Дочь: Александра Лукьянова
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Рождение ребёнка
01.07.1858
Дочь: Мария (Лукьянова)
Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)
Смерть
13.01.1892
Причина смерти: от натуральной