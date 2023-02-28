Лука (Лукьян) Ерофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука (Лукьян) Ерофеев

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

13.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ерофей (Дорофей) Антипов

Мать: Анастасия (Петрова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1835

Жена: Евдокия (Федосова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.10.1837

Дочь: Анастасия Лукина

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1839

Дочь: Ефросинья Лукьянова

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1842

Сын: Михей Лукьянов

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1843

Сын: Ерашков Еремей Лукьянов

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1846

Сын: Алексей Лукьянов

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

д.Тюльки вотчины г. Лидовых Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847

Дочь: Акилина Лукьянова

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1850

Дочь: Марина Лукьянова

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1852

Сын: Пётр (Лукьянов)

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1854

Дочь: Акилина мл.

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1857

Дочь: Александра Лукьянова

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1858

Дочь: Мария (Лукьянова)

Мать ребёнка: Евдокия (Федосова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
13.01.1892
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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