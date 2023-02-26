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Параскева Васильева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Василий Ефимов

Мать: Акилина Лукьянова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.02.1907

Муж: Арсений Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Николай Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Никитин

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: Анна Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Никитин

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Григорий Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Никитин

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Фёдор Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Никитин

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
28.04.1913
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа

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