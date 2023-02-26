Параскева Васильева
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти28.04.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Василий Ефимов
Мать: Акилина Лукьянова
Бракосочетание
19.02.1907
Муж: Арсений Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Николай Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Никитин
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: Анна Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Никитин
Рождение ребёнка
07.01.1910
Сын: Григорий Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Никитин
Рождение ребёнка
16.09.1911
Сын: Фёдор Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Никитин
Смерть
28.04.1913
Причина смерти: от тифа