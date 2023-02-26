Арсений Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсений Никитин

Арсений Никитин

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.10.1887

Дата смерти

17.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1887

Отец: Никита (Егоров)

Мать: Екатерина Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.02.1907

Жена: Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Николай Арсениев

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: Анна Арсениева

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1910

Сын: Григорий Арсениев

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Фёдор Арсениев

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.05.1914

Жена: Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
17.08.1914
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от брюшного тифа
Рождение ребёнка
17.02.1915

Сын: Фёдор Арсениев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.