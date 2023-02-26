Арсений Никитин
Место рождения
Дата рождения27.10.1887
Дата смерти17.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1887
Отец: Никита (Егоров)
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
19.02.1907
Жена: Параскева Васильева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Николай Арсениев
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: Анна Арсениева
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
07.01.1910
Сын: Григорий Арсениев
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
16.09.1911
Сын: Фёдор Арсениев
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Бракосочетание
04.05.1914
Жена: Елена Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
17.08.1914
Причина смерти: от брюшного тифа
Рождение ребёнка
17.02.1915
Сын: Фёдор Арсениев
Мать ребёнка: Елена Иванова