Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита (Егоров)
Рождение ребёнка
26.02.1864
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1873
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Рождение ребёнка
27.07.1875
Дочь: Васса Никитина
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Рождение ребёнка
19.03.1879
Дочь: Дария Никитина
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Рождение ребёнка
09.03.1882
Дочь: Александра Никитина
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Рождение ребёнка
25.01.1884
Сын: Иосиф Никитин
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Рождение ребёнка
15.09.1885
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Рождение ребёнка
27.10.1887
Сын: Арсений Никитин
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Рождение ребёнка
23.09.1891
Дочь: Фёкла Никитина
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Борунова Александра Никитина
Отец ребёнка: Никита (Егоров)
Смерть
Неизвестно