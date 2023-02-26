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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита (Егоров)

Рождение ребёнка
26.02.1864

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1873

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1875

Дочь: Васса Никитина

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1879

Дочь: Дария Никитина

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1882

Дочь: Александра Никитина

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1884

Сын: Иосиф Никитин

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1885

Сын: Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1887

Сын: Арсений Никитин

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1891

Дочь: Фёкла Никитина

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Борунова Александра Никитина

Отец ребёнка: Никита (Егоров)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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