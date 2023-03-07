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Евдокия Никитина

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Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1864

Отец: Никита (Егоров)

Мать: Екатерина Иванова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1880

Муж: Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1882

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1883

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1887

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гордеенко Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1890

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1892

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1894

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1896

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1899

Сын: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

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Смерть
Неизвестно
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