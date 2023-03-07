Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рождения26.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1864
Отец: Никита (Егоров)
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
09.11.1880
Муж: Иван Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1882
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
16.07.1883
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
22.09.1885
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
09.07.1887
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гордеенко Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
30.11.1890
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
25.04.1892
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
17.09.1894
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
16.11.1896
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
29.01.1899
Сын: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
01.08.1904
Сын: Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
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Смерть
Неизвестно