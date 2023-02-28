Борунова Александра Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Никита (Егоров)
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
20.01.1903
Муж: Борунов Аким Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1904
Отец ребёнка: Борунов Аким Антонов
Рождение ребёнка
12.07.1909
Отец ребёнка: Борунов Аким Антонов
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Борунов Аким Антонов
Рождение ребёнка
27.08.1914
Дочь: Анна Акимова
Отец ребёнка: Борунов Аким Антонов
Смерть
Неизвестно