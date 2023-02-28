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Борунова Александра Никитина

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Никита (Егоров)

Мать: Екатерина Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1903

Муж: Борунов Аким Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1904

Сын: Борунов Александр Акимов

Отец ребёнка: Борунов Аким Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1909

Сын: Борунов Михаил Акимов

Отец ребёнка: Борунов Аким Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Мария Акимова

Отец ребёнка: Борунов Аким Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1914

Дочь: Анна Акимова

Отец ребёнка: Борунов Аким Антонов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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