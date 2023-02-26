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Борунов Аким Антонов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884

Отец: Борунов Антон Трофимов

Мать: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борунова Елизавета Ни...

Бракосочетание
20.01.1903

Жена: Борунова Александра Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1904

Сын: Борунов Александр Акимов

Мать ребёнка: Борунова Александра Никитина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1907

Дочь: (Борунова) Татьяна Акимова

Мать ребёнка: Борунова Елизавета Ни...

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1909

Сын: Борунов Михаил Акимов

Мать ребёнка: Борунова Александра Никитина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: (Борунова) Мария Акимова

Мать ребёнка: Борунова Александра Никитина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1914

Дочь: (Борунова) Анна Акимова

Мать ребёнка: Борунова Александра Никитина

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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