Борунов Аким Антонов
Место рождения
Дата рождения08.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884
Отец: Борунов Антон Трофимов
Мать: Борунова Анна Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борунова Елизавета Ни...
Бракосочетание
20.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1904
Мать ребёнка: Борунова Александра Никитина
Рождение ребёнка
07.01.1907
Дочь: (Борунова) Татьяна Акимова
Мать ребёнка: Борунова Елизавета Ни...
Рождение ребёнка
12.07.1909
Мать ребёнка: Борунова Александра Никитина
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: (Борунова) Мария Акимова
Мать ребёнка: Борунова Александра Никитина
Рождение ребёнка
27.08.1914
Дочь: (Борунова) Анна Акимова
Мать ребёнка: Борунова Александра Никитина
Смерть
Неизвестно