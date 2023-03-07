Балинова Евдокия Романова
Место рождения
Дата рождения20.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1860
Отец: Овсянкин Роман Фёдоров
Мать: Акилина Гаврилова
Бракосочетание
03.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1881
Дочь: Татьяна Герасимова
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1882
Дочь: Устина Герасимова
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
Рождение ребёнка
28.03.1884
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1885
Дочь: Феодосия Герасимова
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1887
Дочь: Домника Герасимова
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1888
Дочь: Параскева Герасимова
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
Рождение ребёнка
21.11.1892
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1894
Сын: Балин (балинов) Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Балинов Никанор Герасимович
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
Рождение ребёнка
16.06.1898
Сын: Балинов Леонтий Герасимов
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1902
Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов
Смерть
Неизвестно