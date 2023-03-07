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Балинова Евдокия Романова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

20.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1860

Отец: Овсянкин Роман Фёдоров

Мать: Акилина Гаврилова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Балинов Герасим Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1881

Дочь: Татьяна Герасимова

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1882

Дочь: Устина Герасимова

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Балинов Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1885

Дочь: Феодосия Герасимова

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1887

Дочь: Домника Герасимова

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1888

Дочь: Параскева Герасимова

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1892

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Балин (балинов) Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Балинов Никанор Герасимович

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Балинов Леонтий Герасимов

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1902

Сын: Балинов Фёдор Герасимов

Отец ребёнка: Балинов Герасим Митрофанов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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