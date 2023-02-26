Балинов Герасим Митрофанов
Место рожденияд.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Митрофан Петров
Мать: Акилина Данилова
Дочь: (Балинова) Татьяна Герасимова
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Дочь: (Балинова) Устина Герасимова
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Дочь: (Балинова) Феодосия Герасимова
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Дочь: (Балинова) Домника Герасимова
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Дочь: (Балинова) Параскева Герасимова
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Дочь: (Балинова) Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Сын: Балин (Балинов) Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Сын: Балинов Никанор Герасимович
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Сын: Балинов Леонтий Герасимов
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Парфенова
Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова