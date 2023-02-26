Балинов Герасим Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалинов Герасим Митрофанов

Балинов Герасим Митрофанов

Место рождения

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1861

Отец: Митрофан Петров

Мать: Акилина Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балинова Евдокия Парфенова

Бракосочетание
03.02.1880

Жена: Балинова Евдокия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1881

Дочь: (Балинова) Татьяна Герасимова

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Рождение ребёнка
24.09.1882

Дочь: (Балинова) Устина Герасимова

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Балинов Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Рождение ребёнка
25.05.1885

Дочь: (Балинова) Феодосия Герасимова

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Рождение ребёнка
21.02.1887

Дочь: (Балинова) Домника Герасимова

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Рождение ребёнка
15.10.1888

Дочь: (Балинова) Параскева Герасимова

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1892

Дочь: (Балинова) Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Балин (Балинов) Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Балинов Никанор Герасимович

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Балинов Леонтий Герасимов

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Рождение ребёнка
03.09.1900

Сын: Балинов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Парфенова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1902

Сын: Балинов Фёдор Герасимов

Мать ребёнка: Балинова Евдокия Романова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.