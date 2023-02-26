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Акилина Данилова

Место рождения

д.Подмазы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

09.06.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подмазы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1860

Муж: Митрофан Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.03.1861

Сын: Балинов Герасим Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Петров

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1873

Дочь: Агрипина Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Петров

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дария Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Петров

Рождение ребёнка
25.11.1879

Дочь: Варвара Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Петров

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
09.06.1881
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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