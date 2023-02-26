Акилина Данилова
Место рожденияд.Подмазы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смерти09.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подмазы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1860
Муж: Митрофан Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.03.1861
Сын: Балинов Герасим Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Петров
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1873
Дочь: Агрипина Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Петров
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дария Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Петров
Рождение ребёнка
25.11.1879
Дочь: Варвара Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Петров
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
09.06.1881
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище