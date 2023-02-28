Варвара Митрофанова
Место рождения
Дата рождения25.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1879
Отец: Митрофан Петров
Мать: Акилина Данилова
Бракосочетание
25.01.1898
Муж: Харитон Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1899
Дочь: Татьяна Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Ильин
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно