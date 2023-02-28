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Варвара Митрофанова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1879

Отец: Митрофан Петров

Мать: Акилина Данилова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Харитон Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1899

Дочь: Татьяна Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Ильин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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