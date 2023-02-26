Митрофан Петров
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1860
Жена: Акилина Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.03.1861
Сын: Балинов Герасим Митрофанов
Мать ребёнка: Акилина Данилова
Рождение ребёнка
14.06.1873
Дочь: Агрипина Митрофанова
Мать ребёнка: Акилина Данилова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дария Митрофанова
Мать ребёнка: Акилина Данилова
Рождение ребёнка
25.11.1879
Дочь: Варвара Митрофанова
Мать ребёнка: Акилина Данилова
Смерть
Неизвестно