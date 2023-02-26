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Митрофан Петров

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1860

Жена: Акилина Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.03.1861

Сын: Балинов Герасим Митрофанов

Мать ребёнка: Акилина Данилова

Рождение ребёнка
14.06.1873

Дочь: Агрипина Митрофанова

Мать ребёнка: Акилина Данилова

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дария Митрофанова

Мать ребёнка: Акилина Данилова

Рождение ребёнка
25.11.1879

Дочь: Варвара Митрофанова

Мать ребёнка: Акилина Данилова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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