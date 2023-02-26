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Балинов Иоанн Герасимов

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Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.03.1884

Дата смерти

06.07.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1884

Отец: Балинов Герасим Митрофанов

Мать: Балинова Евдокия Романова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.07.1884
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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