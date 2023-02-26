Балинов Иоанн Герасимов
Место рожденияд.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.03.1884
Дата смерти06.07.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1884
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.07.1884
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище