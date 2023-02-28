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Овсянкина Ксения Ильина

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.01.1803

Дата смерти

28.02.1836

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1803

Отец: Шлыков Илья Яковлев

Мать: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1824

Муж: Овсянкин Фёдор Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1825

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Дорофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Овсянкин Роман Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Дорофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1832

Сын: Овсянкин Моисей Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Дорофеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.02.1836
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Дорофеев

Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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