Овсянкина Ксения Ильина
Место рождения
Дата рождения26.01.1803
Дата смерти28.02.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1803
Отец: Шлыков Илья Яковлев
Мать: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
Бракосочетание
04.02.1824
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1825
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Дорофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Дорофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1832
Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Дорофеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.02.1836
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Овсянкин Фёдор Дорофеев
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище