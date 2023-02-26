Анна Фёдорова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.12.1825
Дата смерти06.09.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1825
Отец: Овсянкин Фёдор Дорофеев
Мать: Овсянкина Ксения Ильина
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1845
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1846
Дочь: Рыбакова Макрина Моисеева
Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов
Рождение ребёнка
17.06.1848
Сын: Пётр Моисеев
Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов
Рождение ребёнка
03.06.1850
Дочь: Акилина Моисеева
Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Никита Моисеев
Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов
Рождение ребёнка
08.05.1854
Дочь: Бодренкова Гликерия (Константинова)
Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов
Смерть
06.09.1898
Причина смерти: от натуральной