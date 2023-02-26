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Анна Фёдорова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.12.1825

Дата смерти

06.09.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1825

Отец: Овсянкин Фёдор Дорофеев

Мать: Овсянкина Ксения Ильина

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1845

Муж: Орехов Моисей Устинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1846

Дочь: Рыбакова Макрина Моисеева

Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1848

Сын: Пётр Моисеев

Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1850

Дочь: Акилина Моисеева

Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Никита Моисеев

Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1854

Дочь: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Орехов Стефан Моисеев

Отец ребёнка: Орехов Моисей Устинов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
06.09.1898
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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