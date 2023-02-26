Рыбакова (Орехова) Макрина Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Орехова) Макрина Моисеева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.07.1846

Дата смерти

14.06.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1846

Отец: Орехов Моисей Устинов

Мать: Анна Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1864

Муж: Рыбаков Стефан (Сафронов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1871

Дочь: (Рыбакова) Анна Стефанова

Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1874

Дочь: (Рыбакова) Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1877

Сын: Рыбаков Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1877

Дочь: (Рыбакова) Вера Стефанова

Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Рыбаков Сергей Стефанов

Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
14.06.1915
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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