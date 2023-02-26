Рыбакова (Орехова) Макрина Моисеева
Место рождения
Дата рождения11.07.1846
Дата смерти14.06.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1846
Отец: Орехов Моисей Устинов
Мать: Анна Фёдорова
Бракосочетание
19.01.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1871
Дочь: (Рыбакова) Анна Стефанова
Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)
Рождение ребёнка
02.07.1874
Дочь: (Рыбакова) Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)
Рождение ребёнка
15.09.1877
Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)
Рождение ребёнка
15.09.1877
Дочь: (Рыбакова) Вера Стефанова
Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)
Рождение ребёнка
05.10.1880
Отец ребёнка: Рыбаков Стефан (Сафронов)
Смерть
14.06.1915
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно