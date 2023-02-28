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Рыбаков Стефан (Сафронов)

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.12.1845

Дата смерти

26.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1845

Отец: Серапион (Сафроний) Петров

Мать: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1864

Жена: Рыбакова Макрина Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1871

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1874

Дочь: Марфа Стефанова

Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1877

Сын: Рыбаков Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1877

Дочь: Вера Стефанова

Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Рыбаков Сергей Стефанов

Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
26.12.1906
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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