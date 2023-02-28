Рыбаков Стефан (Сафронов)
Место рождения
Дата рождения25.12.1845
Дата смерти26.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1845
Отец: Серапион (Сафроний) Петров
Мать: Акилина Никитина
Бракосочетание
19.01.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1871
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева
Рождение ребёнка
02.07.1874
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева
Рождение ребёнка
15.09.1877
Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева
Рождение ребёнка
15.09.1877
Дочь: Вера Стефанова
Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева
Рождение ребёнка
05.10.1880
Мать ребёнка: Рыбакова Макрина Моисеева
Смерть
26.12.1906