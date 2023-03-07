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Рыбаков Сергей Стефанов

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1880

Отец: Рыбаков Стефан (Сафронов)

Мать: Рыбакова Макрина Моисеева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.05.1900

Жена: Рыбакова Елена Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1902

Сын: Рыбаков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1904

Сын: Рыбаков Николай Сергеев

Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1907

Дочь: Марина Сергеева

Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1909

Сын: Рыбаков Семён Сергеев

Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1910

Дочь: Ольга Сергеева

Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1912

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Рыбаков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова

д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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