Рыбаков Сергей Стефанов
Место рождения
Дата рождения05.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1880
Бракосочетание
22.05.1900
Жена: Рыбакова Елена Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1902
Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова
Рождение ребёнка
24.12.1904
Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова
Рождение ребёнка
23.02.1907
Дочь: Марина Сергеева
Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова
Рождение ребёнка
14.04.1909
Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: Ольга Сергеева
Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова
Рождение ребёнка
02.08.1912
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Рыбаков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Рыбакова Елена Ефимова
д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно