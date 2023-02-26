Рыбакова Елена Ефимова
Место рожденияд.Пересуды Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.05.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1902
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
24.12.1904
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
23.02.1907
Дочь: Марина Сергеева
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
14.04.1909
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: Ольга Сергеева
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
02.08.1912
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
1919
Сын: Рыбаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Стефанов
д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно