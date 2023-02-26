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Рыбаков Александр Сергеевич

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Место рождения

д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Рыбаков Сергей Стефанов

Мать: Рыбакова Елена Ефимова

д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1939
Место призыва Красногорский РВК, Московская обл., Красногорский р-н
Военная награда
22.10.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
25.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
1945
сержант
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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