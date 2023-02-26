Рыбаков Александр Сергеевич
Место рожденияд.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Рыбаков Сергей Стефанов
Мать: Рыбакова Елена Ефимова
д.Бабаевка Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1939
Место призыва Красногорский РВК, Московская обл., Красногорский р-н
Военная награда
22.10.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
25.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
1945
сержант
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно