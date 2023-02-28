Орехов Моисей Устинов
Место рождения
Дата рождения03.09.1821
Дата смерти08.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1821
Отец: Орехов Устин Васильев
Мать: Параскева (Михайлова)
Бракосочетание
18.04.1845
Жена: Анна Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1846
Дочь: Рыбакова Макрина Моисеева
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
17.06.1848
Сын: Пётр Моисеев
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
03.06.1850
Дочь: Акилина Моисеева
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Никита Моисеев
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
08.05.1854
Дочь: Бодренкова Гликерия (Константинова)
Мать ребёнка: Анна Фёдорова
Смерть
08.01.1857
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Анна Фёдорова