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Орехов Моисей Устинов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.09.1821

Дата смерти

08.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1821

Отец: Орехов Устин Васильев

Мать: Параскева (Михайлова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.04.1845

Жена: Анна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1846

Дочь: Рыбакова Макрина Моисеева

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1848

Сын: Пётр Моисеев

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1850

Дочь: Акилина Моисеева

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Никита Моисеев

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1854

Дочь: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
08.01.1857
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Орехов Стефан Моисеев

Мать ребёнка: Анна Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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