Параскева (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти26.02.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Васса Устинова
Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев
Рождение ребёнка
11.02.1819
Сын: Орехов Дмитрий ст
Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев
Рождение ребёнка
03.09.1821
Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев
Рождение ребёнка
02.07.1824
Дочь: Марфа Устинова
Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дмитрий Устинов
Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев
Рождение ребёнка
20.11.1832
Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1840
Дочь: Агрипина Устинова
Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев
Смерть
26.02.1876