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Параскева (Михайлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

26.02.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Васса Устинова

Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев

Рождение ребёнка
11.02.1819

Сын: Орехов Дмитрий ст

Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1821

Сын: Орехов Моисей Устинов

Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1824

Дочь: Марфа Устинова

Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дмитрий Устинов

Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1832

Сын: Орехов Григорий Устинов

Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1840

Дочь: Агрипина Устинова

Отец ребёнка: Орехов Устин Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
26.02.1876
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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