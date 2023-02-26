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Васса Устинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

29.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Орехов Устин Васильев

Мать: Параскева (Михайлова)

Рождение ребёнка
17.06.1831

Дочь: Агрипина (Трофимова по крёстному)

Отец ребёнка: Илья Потапов

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.07.1836

Муж: Илья Потапов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1836
сельцо Варушенки
дворовая
Рождение ребёнка
11.11.1838

Сын: Виктор Ильин

Отец ребёнка: Илья Потапов

сельцо Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1843

Дочь: Дария Ильина

Отец ребёнка: Илья Потапов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1848

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Потапов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1852

Сын: Илья Ильин

Отец ребёнка: Илья Потапов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
29.01.1880
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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