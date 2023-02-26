Васса Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти29.01.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Орехов Устин Васильев
Мать: Параскева (Михайлова)
Рождение ребёнка
17.06.1831
Дочь: Агрипина (Трофимова по крёстному)
Отец ребёнка: Илья Потапов
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.07.1836
Муж: Илья Потапов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1836
сельцо Варушенки
дворовая
Рождение ребёнка
11.11.1838
Сын: Виктор Ильин
Отец ребёнка: Илья Потапов
сельцо Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1843
Дочь: Дария Ильина
Отец ребёнка: Илья Потапов
Рождение ребёнка
12.06.1848
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Потапов
Рождение ребёнка
15.07.1852
Сын: Илья Ильин
Отец ребёнка: Илья Потапов
Смерть
29.01.1880