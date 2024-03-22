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Илья Потапов

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.07.1801

Дата смерти

13.06.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1801

Отец: Потапий Тарасов

Мать: Стефанида Варфоломеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1831

Дочь: Агрипина (Трофимова по крёстному)

Мать ребёнка: Васса Устинова

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Александр Ильин

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Бракосочетание
05.07.1836

Жена: Васса Устинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1836
сельцо Варушенки
дворовой человек
Рождение ребёнка
11.11.1838

Сын: Виктор Ильин

Мать ребёнка: Васса Устинова

сельцо Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1843

Дочь: Дария Ильина

Мать ребёнка: Васса Устинова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1848

Дочь: Марфа Ильина

Мать ребёнка: Васса Устинова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1852

Сын: Илья Ильин

Мать ребёнка: Васса Устинова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Стефанова

Смерть
13.06.1871
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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