Илья Потапов
Место рождения
Дата рождения18.07.1801
Дата смерти13.06.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1801
Отец: Потапий Тарасов
Мать: Стефанида Варфоломеева
Рождение ребёнка
17.06.1831
Дочь: Агрипина (Трофимова по крёстному)
Мать ребёнка: Васса Устинова
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Сын: Александр Ильин
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Бракосочетание
05.07.1836
Жена: Васса Устинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1836
сельцо Варушенки
дворовой человек
Рождение ребёнка
11.11.1838
Сын: Виктор Ильин
Мать ребёнка: Васса Устинова
сельцо Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1843
Дочь: Дария Ильина
Мать ребёнка: Васса Устинова
Рождение ребёнка
12.06.1848
Дочь: Марфа Ильина
Мать ребёнка: Васса Устинова
Рождение ребёнка
15.07.1852
Сын: Илья Ильин
Мать ребёнка: Васса Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Стефанова
Смерть
13.06.1871