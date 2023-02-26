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Стефанида Варфоломеева

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1782

Дата смерти

19.06.1837

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Варфоломей Васильев

Мать: Ефросиния Фёдорова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1799

Муж: Потапий Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1801

Сын: Илья Потапов

Отец ребёнка: Потапий Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елизавета Потапова

Отец ребёнка: Потапий Тарасов

Рождение ребёнка
11.02.1808

Дочь: Агафия Потапова

Отец ребёнка: Потапий Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1819

Сын: Фёдор Потапов

Отец ребёнка: Потапий Тарасов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
19.06.1837
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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