Стефанида Варфоломеева
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1782
Дата смерти19.06.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Варфоломей Васильев
Мать: Ефросиния Фёдорова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1799
Муж: Потапий Тарасов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1801
Сын: Илья Потапов
Отец ребёнка: Потапий Тарасов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елизавета Потапова
Отец ребёнка: Потапий Тарасов
Рождение ребёнка
11.02.1808
Дочь: Агафия Потапова
Отец ребёнка: Потапий Тарасов
Рождение ребёнка
06.06.1819
Сын: Фёдор Потапов
Отец ребёнка: Потапий Тарасов
Смерть
19.06.1837
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище