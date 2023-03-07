Потапий Тарасов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти14.11.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1799
Жена: Стефанида Варфоломеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1801
Сын: Илья Потапов
Мать ребёнка: Стефанида Варфоломеева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елизавета Потапова
Мать ребёнка: Стефанида Варфоломеева
Рождение ребёнка
11.02.1808
Дочь: Агафия Потапова
Мать ребёнка: Стефанида Варфоломеева
Рождение ребёнка
06.06.1819
Сын: Фёдор Потапов
Мать ребёнка: Стефанида Варфоломеева
Смерть
14.11.1842