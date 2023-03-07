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Потапий Тарасов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1780

Дата смерти

14.11.1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.02.1799

Жена: Стефанида Варфоломеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1801

Сын: Илья Потапов

Мать ребёнка: Стефанида Варфоломеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елизавета Потапова

Мать ребёнка: Стефанида Варфоломеева

Рождение ребёнка
11.02.1808

Дочь: Агафия Потапова

Мать ребёнка: Стефанида Варфоломеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1819

Сын: Фёдор Потапов

Мать ребёнка: Стефанида Варфоломеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
14.11.1842
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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