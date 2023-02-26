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Варфоломей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Амвросий Варфоломеев

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Харлампий Варфоломеев

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Стефанида Варфоломеева

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Трофим Варфоломеев

Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова

Бракосочетание
15.01.1794

Жена: Ульяна Константинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1794

Сын: Косьма Варфоломеев

Мать ребёнка: Ульяна Константинова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Лука Варфоломеев

Мать ребёнка: Ульяна Константинова

Рождение ребёнка
24.11.1797

Сын: Филипп Варфоломеев

Мать ребёнка: Ульяна Константинова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1800

Дочь: Агафия Варфоломеева

Мать ребёнка: Ульяна Константинова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1801

Сын: Никита Варфоломеев

Мать ребёнка: Ульяна Константинова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1804
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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