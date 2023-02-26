Варфоломей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Амвросий Варфоломеев
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Стефанида Варфоломеева
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Трофим Варфоломеев
Мать ребёнка: Ефросиния Фёдорова
Бракосочетание
15.01.1794
Жена: Ульяна Константинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1794
Сын: Косьма Варфоломеев
Мать ребёнка: Ульяна Константинова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лука Варфоломеев
Мать ребёнка: Ульяна Константинова
Рождение ребёнка
24.11.1797
Сын: Филипп Варфоломеев
Мать ребёнка: Ульяна Константинова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1800
Дочь: Агафия Варфоломеева
Мать ребёнка: Ульяна Константинова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1801
Сын: Никита Варфоломеев
Мать ребёнка: Ульяна Константинова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1804
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.