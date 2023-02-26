Ульяна Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1794
Муж: Варфоломей Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1794
Сын: Косьма Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Васильев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лука Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Васильев
Рождение ребёнка
24.11.1797
Сын: Филипп Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Васильев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1800
Дочь: Агафия Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Васильев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1801
Сын: Никита Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Васильев
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно