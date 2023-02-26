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Ульяна Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1794

Муж: Варфоломей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1794

Сын: Косьма Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Васильев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Лука Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Васильев

Рождение ребёнка
24.11.1797

Сын: Филипп Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Васильев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1800

Дочь: Агафия Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Васильев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1801

Сын: Никита Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Васильев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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