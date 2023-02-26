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Шлыков Илья Яковлев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1763

Дата смерти

30.07.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Яков

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шлыков Алексей Ильин

Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шлыков Илья Ильин

Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Федосеенкова Елена (Леонова)

Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Параскева Ильина

Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

Рождение ребёнка
26.11.1801

Сын: Николай Ильин

Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1803

Дочь: Овсянкина Ксения Ильина

Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

Рождение ребёнка
20.06.1807

Сын: Иуда Ильин

Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Власий (Василий) Ильин

Мать ребёнка: Шлыкова ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлыкова ?

Смерть
30.07.1831
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: горячка
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