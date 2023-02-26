Шлыков Илья Яковлев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1763
Дата смерти30.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шлыков Алексей Ильин
Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шлыков Илья Ильин
Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791
Дочь: Федосеенкова Елена (Леонова)
Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
Рождение ребёнка
26.11.1801
Сын: Николай Ильин
Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
Рождение ребёнка
26.01.1803
Дочь: Овсянкина Ксения Ильина
Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
Рождение ребёнка
20.06.1807
Сын: Иуда Ильин
Мать ребёнка: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Шлыкова ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлыкова ?
Смерть
30.07.1831
Причина смерти: горячка