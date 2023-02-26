Власий (Василий) Ильин
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шлыков Илья Яковлев
Мать: Шлыкова ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
29.01.1839
Сын: Василий Власов
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
13.06.1842
Дочь: Акилина Власова
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Бракосочетание
09.02.1845
Жена: Фёкла (Сергеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847
Сын: Исаак (Исай) Власов
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
02.07.1849
Дочь: Елена (Власова)
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
14.08.1850
Дочь: Васса Власова
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
10.02.1854
Сын: Алексей Власов
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
30.03.1857
Сын: Ипатий Власов
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
10.03.1859
Дочь: Дария Власова
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
07.07.1862
Сын: Прокопий Власов
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Екатерина Власова
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иван Власов
Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Иванова
Смерть
До 1885