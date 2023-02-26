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Власий (Василий) Ильин

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шлыков Илья Яковлев

Мать: Шлыкова ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
29.01.1839

Сын: Василий Власов

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1842

Дочь: Акилина Власова

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1845

Жена: Фёкла (Сергеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847

Сын: Исаак (Исай) Власов

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1849

Дочь: Елена (Власова)

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1850

Дочь: Васса Власова

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1854

Сын: Алексей Власов

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1857

Сын: Ипатий Власов

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1859

Дочь: Дария Власова

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1862

Сын: Прокопий Власов

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Екатерина Власова

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Иван Власов

Мать ребёнка: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Иванова

Смерть
До 1885
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