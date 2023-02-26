(Шлыкова) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шлыкова) Стефанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

17.07.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1839

Сын: Василий Власов

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1842

Дочь: Акилина Власова

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власий (Василий) Ильин

Смерть
17.07.1844
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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