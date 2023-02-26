(Шлыкова) Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти17.07.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1839
Сын: Василий Власов
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Рождение ребёнка
13.06.1842
Дочь: Акилина Власова
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1844