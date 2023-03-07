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Иван Власов

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Власий (Василий) Ильин

Мать: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1884

Жена: Наталия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1886

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1890

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1896

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1899

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1902

Сын: Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: Наталия Тимофеева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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