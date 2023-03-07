Иван Власов
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Власий (Василий) Ильин
Мать: Фёкла (Сергеева)
Бракосочетание
28.10.1884
Жена: Наталия Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1886
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
28.05.1888
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
19.12.1890
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
08.10.1893
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
12.12.1896
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
17.09.1899
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Рождение ребёнка
24.09.1902
Сын: Григорий Иоаннов
Мать ребёнка: Наталия Тимофеева
Смерть
Неизвестно