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Наталия Тимофеева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1884

Муж: Иван Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1886

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1890

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1896

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1899

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1902

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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