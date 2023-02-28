Наталия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1884
Муж: Иван Власов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1886
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Власов
Рождение ребёнка
28.05.1888
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Власов
Рождение ребёнка
19.12.1890
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Власов
Рождение ребёнка
08.10.1893
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Власов
Рождение ребёнка
12.12.1896
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Власов
Рождение ребёнка
17.09.1899
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Власов
Рождение ребёнка
24.09.1902
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Власов
Смерть
Неизвестно