(Коноводова) Фёкла (Сергеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коноводова) Фёкла (Сергеева)

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.09.1825

Дата смерти

14.04.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1825

Отец: Сафрон Исидоров

Мать: Домника (Анна) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Папила (незаконный)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
09.02.1845

Муж: Власий (Василий) Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847

Сын: Исаак (Исай) Власов

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1849

Дочь: Елена (Власова)

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1850

Дочь: Васса Власова

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1854

Сын: Алексей Власов

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1857

Сын: Ипатий Власов

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1859

Дочь: Дария Власова

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
1861
Рождение ребёнка
07.07.1862

Сын: Прокопий Власов

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Екатерина Власова

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Иван Власов

Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
14.04.1885
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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