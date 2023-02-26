(Коноводова) Фёкла (Сергеева)
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.09.1825
Дата смерти14.04.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1825
Отец: Сафрон Исидоров
Мать: Домника (Анна) Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Папила (незаконный)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
09.02.1845
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1847
Сын: Исаак (Исай) Власов
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Рождение ребёнка
02.07.1849
Дочь: Елена (Власова)
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Рождение ребёнка
14.08.1850
Дочь: Васса Власова
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Рождение ребёнка
10.02.1854
Сын: Алексей Власов
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Рождение ребёнка
30.03.1857
Сын: Ипатий Власов
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Рождение ребёнка
10.03.1859
Дочь: Дария Власова
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Место жительства
1861
Рождение ребёнка
07.07.1862
Сын: Прокопий Власов
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Екатерина Власова
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иван Власов
Отец ребёнка: Власий (Василий) Ильин
Смерть
14.04.1885
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище