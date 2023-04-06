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Васса Власова

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1850

Отец: Власий (Василий) Ильин

Мать: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Михаил Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1874

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Рождение ребёнка
04.02.1877

Дочь: Агафия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Денисов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Аким Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Рождение ребёнка
?.05.1884

Сын: Исидор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лукьян Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Денисов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гавриил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Рождение ребёнка
?.03.1891

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Смерть
Неизвестно
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