Васса Власова
Место рождения
Дата рождения14.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1850
Отец: Власий (Василий) Ильин
Мать: Фёкла (Сергеева)
Бракосочетание
04.02.1873
Муж: Михаил Денисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1874
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Рождение ребёнка
04.02.1877
Дочь: Агафия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Денисов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Аким Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Рождение ребёнка
?.05.1884
Сын: Исидор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лукьян Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Денисов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гавриил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Рождение ребёнка
?.03.1891
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Смерть
Неизвестно