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Михаил Денисов

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

29.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Денис Петров

Мать: Ефимия Фёдорова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Васса Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1874

Сын: Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Васса Власова

Рождение ребёнка
04.02.1877

Дочь: Агафия Михайлова

Мать ребёнка: Васса Власова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Аким Михайлов

Мать ребёнка: Васса Власова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Васса Власова

Рождение ребёнка
?.05.1884

Сын: Исидор Михайлов

Мать ребёнка: Васса Власова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лукьян Михайлов

Мать ребёнка: Васса Власова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гавриил Михайлов

Мать ребёнка: Васса Власова

Рождение ребёнка
?.03.1891

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Васса Власова

Смерть
29.10.1902
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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