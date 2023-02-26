Михаил Денисов
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1851
Дата смерти29.10.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Денис Петров
Мать: Ефимия Фёдорова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: Васса Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1874
Сын: Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: Васса Власова
Рождение ребёнка
04.02.1877
Дочь: Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Васса Власова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Аким Михайлов
Мать ребёнка: Васса Власова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Васса Власова
Рождение ребёнка
?.05.1884
Сын: Исидор Михайлов
Мать ребёнка: Васса Власова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лукьян Михайлов
Мать ребёнка: Васса Власова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гавриил Михайлов
Мать ребёнка: Васса Власова
Рождение ребёнка
?.03.1891
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Васса Власова
Смерть
29.10.1902
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной