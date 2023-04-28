Ипатий Власов
Место рождения
Дата рождения30.03.1857
Дата смерти15.04.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1857
Отец: Власий (Василий) Ильин
Мать: Фёкла (Сергеева)
Бракосочетание
23.01.1877
Жена: Харитина Архипова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1879
Дочь: Федора Ипатиева
Мать ребёнка: Харитина Архипова
Рождение ребёнка
14.06.1880
Сын: Леонтий Ипатов
Мать ребёнка: Харитина Архипова
Смерть
15.04.1899
Причина смерти: от натуральной