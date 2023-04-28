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Ипатий Власов

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.03.1857

Дата смерти

15.04.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1857

Отец: Власий (Василий) Ильин

Мать: Фёкла (Сергеева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Харитина Архипова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1879

Дочь: Федора Ипатиева

Мать ребёнка: Харитина Архипова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1880

Сын: Леонтий Ипатов

Мать ребёнка: Харитина Архипова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
15.04.1899
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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