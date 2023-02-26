Шлыков Алексей Ильин
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти09.09.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1777
Отец: Шлыков Илья Яковлев
Мать: Шлыкова Фёкла (Семёнова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1799
Жена: Акилина Нестерова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1801
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Акилина Нестерова
д.Шишки
Бракосочетание
28.01.1806
Жена: Фотиния (Трофимова)
Рождение ребёнка
30.07.1807
Дочь: Соломония Алексеева
Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)
Рождение ребёнка
21.07.1808
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шлыков Дорофей (Алексеев)
Мать ребёнка: Акилина Нестерова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна (Анисия) Алексеева
Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)
д.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1820
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)
Рождение ребёнка
04.02.1823
Дочь: Агафия Алексеева
Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)
Рождение ребёнка
04.02.1823
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)
Рождение ребёнка
10.12.1825
Дочь: Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)
Смерть
09.09.1833