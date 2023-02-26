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Шлыков Алексей Ильин

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

09.09.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шлыков Илья Яковлев

Мать: Шлыкова Фёкла (Семёнова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1799

Жена: Акилина Нестерова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1801

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Акилина Нестерова

д.Шишки
Бракосочетание
28.01.1806

Жена: Фотиния (Трофимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1807

Дочь: Соломония Алексеева

Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1808

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Мать ребёнка: Акилина Нестерова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна (Анисия) Алексеева

Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)

д.Загорцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1820

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1823

Дочь: Агафия Алексеева

Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1823

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1825

Дочь: Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Фотиния (Трофимова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
09.09.1833
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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